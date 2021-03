Trois matches NCAA cultes à voir ou revoir absolument

Florida vs Ohio State, Finale du Tournoi NCAA 2007

Remporter deux fois de suite le Tournoi NCAA est un exploit rare. Les Florida Gators l’ont fait en 2007, avec un back to back mémorable qu’ont permis Joakim Noah, Al Horford et Corey Brewer en restant une année de plus malgré l’appel du pied de la NBA. Face aux Gators dans cette nouvelle finale, la machine de guerre d’Ohio State avec le phénomène maudit Greg Oden - vous comprendrez mieux pourquoi il était 1st pick de la Draft devant Kevin Durant - et le meneur Mike Conley, devenu l’excellent joueur que l’on connaît ensuite dans la grande ligue. Quatorze ans après, la hargne de Joakim Noah file toujours des frissons.

UNC vs Michigan, finale du Tournoi NCAA 1993

Le mythique Fab Five de Michigan avait l’occasion de se racheter après la finale perdue l’année passée contre Duke. Contre North Carolina, les Wolverines étaient dans le coup et auraient pu a minima arracher la prolongation. C’était sans compter l’incroyable erreur de Chris Webber, qui a demandé un temps mort dont son équipe ne disposait plus… Une bourde qui entraînera la fin de ce petit groupe passé à la postérité, puisque Webber se présentera à la Draft quelques semaines plus tard. Pour revoir le Fab Five en action dans un match serré et intense, avec un final tragique, c’est par ici.

Kentucky vs Kansas - Finale du Tournoi NCAA 2012

Année après année, John Calipari parvient à aligner les rosters les plus talentueux de toute la NCAA, mais celui de la saison 2011-2012 avait quelque chose en plus… Anthony Davis !