Un lycéen défie Brian Scalabrine en 1 vs 1, le « White Mamba » le détruit

Brian Scalabrine était Alex Caruso avant Alex Caruso. Une coqueluche sur internet, avec même un surnom légendaire : le « White Mamba ». L’antéchrist de Kobe Bryant. Sauf que l’intérieur culte des Boston Celtics, champion NBA en 2008, était aussi la cible des moqueries. De fans qui le considéraient comme un joueur bidon (3,1 points de moyenne en 11 ans de carrière).

Sauf que Scalabrine reste l’un des 500 chanceux qui évoluaient dans la ligue la plus relevée du monde à son époque. Autrement dit, un basketteur sacrément talentueux. Et même aujourd’hui, à 43 ans, il pourrait cravater n’importe lequel d’entre nous en un-contre-un. Ce lycéen qui a cru bon de le défier en a fait les frais. Le vétéran s’entraînait tranquillement dans son coin quand le jeune homme lui a proposé un duel. Ils ont même misé leurs chaussures.

11-0. Brian Scalabrine lui a mis 11-0, sans forcer. Même à la retraite, il est encore trop grand, trop technique et trop… athlétique. Oui, trop athlétique pour le commun des mortels. Il le disait lui-même un jour « je suis plus proche de LeBron James que vous ne l’êtes de moi. » Et il faut comprendre qu’il a complètement raison. Aujourd’hui, l’écart est plus serré entre le meilleur joueur de la NBA et le plus « mauvais » qu’entre ce même gars et n’importe quel amateur