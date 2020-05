Vince Carter donne son top-3 All Time en NBA

Vince Carter est un monument. Un dinosaure. Un futur Hall Of Famer. Voilà 22 ans qu’il joue en NBA. D’abord dans la peau d’une superstar puis en tant que sixième homme et maintenant avec un rôle de mentor pour les plus jeunes. Il connait cette ligue par cœur. Et il a fréquenté des très grands joueurs. C’est pourquoi son avis au sujet du G.O.A.T est intéressant. Pour lui, le meilleur reste évidemment Michael Jordan. Une opinion partagée par une majorité des passionnés de basket. En deuxième position, VC place Kobe Bryant. Puis LeBron James complète son podium. Sauf que selon lui, ce classement ne peut pas être vraiment parlant tant que tous les joueurs concernés n’ont pas pris leur retraite.

« LeBron a encore une opportunité de passer Kobe selon ce qu’il fera d’ici la fin de sa carrière », prévient Vince Carter. « S’il retourne encore en finales, il faudra lui donner du crédit. 10 finales jouées ? C’est fou. Donc je dis aux gens d’attendre. Attendons que chacun finisse sa carrière et là on pourra faire un débat. »

Pour l’instant, LeBron James est à 9 finales pour 3 bagues et 6 défaites. Mais s’il parvient à décrocher un nouveau titre avec une troisième franchise, qui plus est une organisation prestigieuse comme les Lakers… ça donnerait encore plus de poids à sa carrière.