Jeudi, la NBA annoncera officiellement la poursuite de la saison 2019-2020, avec 22 équipes, jusqu'à l'élimination de 6 d'entre elles pour procéder à des playoffs traditionnels. Dans tous les cas, 8 équipes sont d'ores et déjà assurées de ne pas rejouer avant la saison prochaine, probablement en décembre. Parmi elles, les Golden State Warriors, passés du statut de finaliste NBA en 2019 à celui de plus mauvaise équipe de la ligue - en termes de bilan - en 2020.

En cause : le départ de Kevin Durant et Andre Iguodala, mais aussi les absences de Stephen Curry et Klay Thompson sur blessures. Cette dernière place est au final une excellente nouvelle pour les Warriors. Avec les nouvelles règles autour de la loterie, les voilà assurés de disposer de l'un des cinq premiers picks lors de la Draft 2020. On ne sait pas encore quand celle-ci aura lieu, mais les chances des Dubs d'en ressortir avec énorme sourire sont importantes.

Pour rappel, les trois plus mauvaises équipes - Golden State, Minnesota et Cleveland - ont une chance égale de décrocher le 1st pick. Si les Wolves et les Cavs sont des habitués de ce rendez-vous, c'est la première fois depuis 2012 que les Warriors participeront à la loterie. A l'époque, ils avaient misé sur Harrison Barnes avec le 7e pick. Bien malin qui pourra dire ce que visera la franchise californienne ce coup-ci.

Le Warriors ont 14% de chances de décrocher le 1st pick, 13.4% le 2e, 12.7% le 3e, 12% le 4e et 47.9% le 5e. Sur chacun de ces picks, on pourrait bien retrouver Killian Hayes, dont la cote reste stable chez les scouts US. Certains d'entre eux voient en lui le joueur le plus fiable de cette cuvée, même si Anthony Edwards, James Wiseman et LaMelo Ball sont plus souvent cités comme potentiels first pick.