Ce moment où les Warriors ont su qu’ils allaient devenir grands

Même s’ils étaient bons derniers en NBA cette saison, les Golden State Warriors ont clairement dominé les cinq dernières années. Cinq finales de suite entre 2015 et 2019 pour trois titres. Une saison à 73 victoires, un record absolu. Un sacré parcours. Invité d’une émission, Steve Kerr, le coach, a révélé le moment où il a senti que son groupe pouvait accomplir de grandes choses dans la ligue et s’affirmer comme une dynastie.

« C’est lorsque nous battons Houston en finales de Conférence en 2015. Nous menions de 12 points et il restait 45 secondes environ. J’étais presque au milieu de terrain, adossé contre la table de marque. Il y a eu un arrêt de jeu et c’est à ce moment-là que je me suis rendu compte que nous allions gagner. Notre équipe s’en est rendu compte. La foule aussi. Ça c’est imprégné en moi en regardant les tribunes de l’Oracle. C’était un moment incroyable. »

Les Warriors devaient encore battre les Cavaliers en finales. Mais ces derniers étaient diminués par les blessures de Kevin Love puis de Kyrie Irving. Ce run, le premier, a mis les Californiens en confiance et ils n’ont cessé de monter en puissance par la suite. Surtout après la signature de Kevin Durant.

Via Yahoo! Sports