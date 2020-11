Les Golden State Warriors ont quitté leur enceinte mythique, l’Oracle Arena. L’une des salles les plus bouillantes de la ligue. Les quartiers sensibles d’Oakland délaissés pour le côté plus chic de San Francisco. Un déménagement qui fait suite au changement de standing de la franchise, sacrée trois fois entre 2015 et 2020. Mais les joueurs et le staff n’ont certainement pas oublié « Oaktown » et son atmosphère.

C’est avec un nouveau maillot, l’édition « City », que les Dubs ont rendu hommage à la ville qu’ils viennent de quitter la saison dernière.

Oakland is and will always be a part of our team’s identity.

“Oakland Forever," presented by @Rakuten, is a nod to the We Believe era and its turning point in Oakland’s basketball history.

To honor the Town, we partnered with Nike to put a spin on these classic uniforms. pic.twitter.com/d7nUAJLbzM

— Golden State Warriors (@warriors) November 2, 2020