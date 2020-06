La légende NBA Wes Unseld est décédée

C’est un très grand qui nous quitte. Wes Unseld, l’un des joueurs les plus cultes de l’Histoire de la NBA, est décédé à 74 ans. La nouvelle a été annoncée par sa famille puis relayée par Adrian Wojnarowski.

A mountain of man, Unseld is a member of the Naismith Basketball Hall of Fame. He was MVP and Rookie of the Year in '68-'69, a five-time All-Star, four-time NBA finalist and '77-'78 champion with Washington. His son, Wes Unseld Jr., is an assistant coach with the Denver Nuggets. https://t.co/z43XquDNEE

