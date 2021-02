Derniers et à la rue, les Wolves ont finalement viré leur coach

Cela faisait un moment que l’une frange des supporteurs des Wolves réclamaient le départ du coach Ryan Saunders. Les dirigeants leur ont finalement donné raison en se séparant de leur entraîneur hier soir, à l’issue d’une nouvelle défaite contre les Knicks (99-103). La quatrième de suite pour la franchise de Minneapolis.

CQFR : Harden et Brooklyn en chaleur, la remontada de NOLA

Mais le front office n’a pas tardé à trouver un remplaçant. Le GM Gersson Rosas est allé chercher l’une de ses anciennes connaissances en la personne de Chris Finch. Ils se sont côtoyés aux Rockets et se retrouvent désormais aux Wolves. Passé par plusieurs franchises, mais aussi par la G-League, Finch occupait le rôle d’assistant en chef de Nick Nurse aux Raptors depuis le début de la saison.

C’est assez rare qu’une organisation décide d’embaucher un coach d’une autre équipe après avoir viré le sien en cours d’exercice. Ce n’était plus arrivé depuis 2009, avec le passage de Lionel Hollins de Milwaukee à Memphis. Généralement, les dirigeants préfèrent laisser l’intérim à l’un des assistants déjà sur place. David Vanterpool semblait prêt pour le job. Et le fait qu’il n’ait pas été nommé a d’ailleurs agacé Damian Lillard.

How the hell do you not hire David Vanterpool and he’s right there on the bench... and has been in front office SUCCESSFULLY and on the front of a bench of a winning team SUCCESSFULLY (7 years) ... and also has played a major role in the development of a dominant backcourt smdh!

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) February 22, 2021