Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Pelicans : 115-120, après prolongation

Thunder @ Cavs : 117-101

Pistons @ Magic : 96-105

Sixers @ Raptors : 103-110

Wolves @ Knicks : 99-103

Nuggets @ Hawks : 115-123

Nets @ Clippers : 112-108

Kings @ Bucks : 115-128

- Les Nets continuent d'être intraitables contre leurs rivaux pour le titre. En dominant les Clippers malgré des frayeurs en fin de match, Brooklyn a enregistré sa 6e victoire en 7 matches contre un membre du Big 5 (Lakers, Clippers, Jazz, Bucks, Sixers) et sa 12e en 14 matches contre l'une des 14 meilleures équipes au classement.

James Harden a encore été le moteur du groupe (37 pts, 11 rbds, 7 pds) en l'absence de Kevin Durant et s'st même montré décisif. Alors que les Clippers étaient revenus à égalité sur deux lancers de Kawhi Leonard à 28 secondes de la fin et que DeAndre Jordan avait converti un rebond offensif en panier, Harden a provoqué une faute offensive de Kawhi sur la possession suivant et transformé les deux lancers de la victoire.

Kawhi n'était pas d'humeur du tout après le match et a déguerpi après une seule question sur cette fameuse faute offensive. Sa meilleure interprétation de Cartman de South Park avec son "Screw you guys, I'm going home".

Kawhi Leonard took one question tonight: mine about the offensive foul. Here's what he said:

“My take from it is we’re gonna play bully ball at the end of the game, let it go both ways. But they didn’t call it, so good defense.”

He then said, 'Alright,' got up, and left. pic.twitter.com/1aBymwNvDW

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) February 22, 2021