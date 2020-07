Zach LaVine, une cible de choix pour les Knicks et les Nets ?

Si les Chicago Bulls ouvrent la porte à un trade de Zach LaVine, les New York Knicks et les Brooklyn Nets pourraient bien sauter sur l'occasion.

Sur le plan individuel, Zach LaVine a réalisé une bonne saison 2019-2020. Avec 25,8 points, 4,8 rebonds et 4,2 passes décisives de moyenne, l'arrière des Chicago Bulls a réussi à tirer son épingle du jeu. Cependant, il n'a été suffisant pour permettre à son équipe, 11ème à l'Est, d'enregistrer de bons résultats. Et il s'agit forcément d'une déception pour lui, perçu comme le leader des Bulls. Dans une phase de reconstruction, les dirigeants de Chicago pourraient avoir envie de "profiter" des performances individuelles de LaVine pour l'échanger. L'objectif ? Récupérer des atouts pour relancer un nouveau cycle. A deux ans de la fin du bail du jeune talent de 25 ans, il s'agit probablement du bon moment pour tirer le maximum de sa valeur.

Comment reconstruire efficacement les Chicago Bulls en 5 étapes

Et d'après les informations du journaliste de SNY Ian Begley, l'ancien joueur des Minnesota Timberwolves reste surveillé par les New York Knicks et les Brooklyn Nets. Contrairement à certaines rumeurs, comme Devin Booker (Phoenix Suns) et Damian Lillard (Portland Trail Blazers), LaVine serait vu comme une cible accessible. Sur ce dossier, tout va dépendre de la direction choisie par les Bulls. Veulent-ils continuer de miser sur Zach LaVine en tant que franchise player ? Si oui, pendant combien de temps ? En tout cas, il s'agit d'une affaire à suivre avec attention. Surtout que les Knicks et les Nets n'hésiteront pas à bouger...