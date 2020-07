Devin Booker, la jeune star ciblée pour le renouveau des Knicks ?

Il faut s'attendre à des changements importants aux New York Knicks dans les semaines à venir. Nommé à la tête de l'équipe en mars dernier, le président Leon Rose a déjà réalisé des modifications dans l'organigramme. Désormais épaulé par William Wesley, réputé comme l'homme le plus influent de la NBA, l'ancien agent a bien l'intention de redorer le blason des Knicks. Pour lancer son projet, Rose va avoir besoin au moins d'une superstar. Que ce soit via la Free Agency ou un échange. Et d'après les informations du journaliste du New York Post Marc Berman, l'arrière des Phoenix Suns Devin Booker plaît beaucoup aux nouveaux dirigeants new-yorkais.

De son côté, le jeune talent de 23 ans ne serait pas forcément insensible à cette possibilité. Tout d'abord, le natif du Michigan commencerait à en avoir assez de perdre avec les Suns. Et même si la situation à New York n'est pas mieux, il aurait l'opportunité d'être la star au sein d'un grand marché. Et surtout, Booker connaît très bien le duo Rose - Wesley. En effet, Rose a été son agent dans le passé alors que Wesley était proche de lui à Kentucky. Il y a donc un lien entre eux. Pour autant, il s'agit d'une piste très compliquée pour les Knicks. Devin Booker dispose d'un contrat à 158 millions de dollars jusqu'en 2024 dans l'Arizona. Donc pour avoir une chance, New York devra proposer un package très intéressant à Phoenix et compter sur une demande de trade de la part du prodige...