« World Wide Wes » débarque aux Knicks ! Double bonne nouvelle pour New York

Déjà considéré comme le grand favori pour le poste d'entraîneur, Tom Thibodeau pourrait bénéficier de l'arrivée de William Wesley aux New York Knicks.

En mars dernier, les New York Knicks ont opté pour Leon Rose comme nouveau président. Depuis, l'ancien agent s'est surtout activé pour mettre de l'ordre dans l'organisation. Il a notamment revu l'organigramme de la franchise new-yorkaise. Et ce mercredi, Rose a ainsi officialisé la nomination de William Wesley en tant que vice-président et conseiller.

Une arrivée loin d'être anodine puisque l'ancien membre de l'agence CAA (tout comme Rose) est vu comme l'un des hommes les plus influents de la NBA. "World Wide Wes" risque d'avoir un impact important dans les décisions prises par les Knicks. Notamment sur le choix du prochain coach ? Très probablement. Et en ce sens, Tom Thibodeau peut se frotter les mains.

Depuis des semaines, l'ancien entraîneur des Chicago Bulls est présenté comme le grand favori pour ce poste. Cependant, la concurrence reste rude avec les noms de Kenny Atkinson, Jason Kidd ou encore Mike Brown. Mais désormais, Tom Thibodeau dispose d'un atout : la présence de Wesley aux Knicks.

En effet, l'homme de 62 ans était tout simplement l'un des clients du nouveau VP de New York. Les deux ont conservé une excellente relation et un respect mutuel. Avec son réseau et son influence, William Wesley risque en tout cas de jouer un grand rôle dans la reconstruction des Knicks.