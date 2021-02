Depuis que Zion Williamson est arrivé en NBA et même lorsqu'il portait le maillot de Duke, les comparaisons entre son jeu et celui de Charles Barkley n'ont pas cessé.

L'intérieur des New Orleans Pelicans a évidemment beaucoup de chemin à faire avant de prétendre à une aussi belle carrière que celle de "Chuck". Ce dernier a en tout cas évoqué cette filiation lors de son passage dans le podcast de Bill Simmons chez The Ringer. S'il comprend la comparaison, Barkley a ciblé l'un des gros défauts du jeu de Zion à ses yeux.

"Dès qu'il y a un ailier fort undersized, on le compare à moi. Tout d'abord, j'aime beaucoup Zion, qui a l'air d'être un super gamin. Par contre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne va pas au rebond. Il y a des matches où il prend 3, 4 ou 5 rebonds... C'est un mec qui devrait tourner à 10 rebonds de moyenne. J'avais une règle quand je jouais. J'essayais de toujours finir avec au moins 10 rebonds. à chaque match. Je crois que j'ai fait 14 saisons de suite avec au moins 10 rebonds de moyenne. Zion Williamson est beaucoup plus explosif que je ne l'étais. Mais il ne se sert de ça qu'en attaque ! Je ne sais pas à combien de rebonds il tourne en moyenne, mais il devrait être à 11 ou 12. Le seul problème que j'ai avec son jeu, c'est ça. Ce n'est pas un assez bon rebondeur à mes yeux.

Zion continue de taper des records all-time et de briser littéralement des cercles

Pour avoir un vrai impact sur le jeu, tu dois avoir un effet sur deux aspects du jeu au minimum. Si tu ne fais que scorer, tu peux devenir un All-Star et un très bon joueur. Mais pour être un grand joueur ou une superstar, tu dois pouvoir faire gagner ton équipe de différentes manières. Des joueurs qui marquent 25 ou 30 points sans avoir d'autre impact que celui-là, il y en a plein. Ce sont des All-Stars, pas des superstars".

Lors de sa saison sophomore, Charles Barkley était à 20 points et 13 rebonds de moyenne, contre 24 points et 7 rebonds pour Zion Williamson. Il évoluait aussi dans une équipe plus compétitive, les Sixers de Moses Malone et Julius Erving, que ne le sont aujourd'hui les Pelicans, pour le moment hors du top 8 dans la Conférence Ouest.