Zion Williamson est encore un peu plus rentré dans l'histoire de la NBA cette nuit. Il s'est aussi distingué d'une façon plus... zionesque

Et on a pourtant l'impression qu'il fait encore et toujours la même chose. Zion Williamson accélère, passe en puissance et finit près du cercle avec sa patte gauche. Il y aussi des dunks. Beaucoup de dunks. Forcément, le pourcentage aux tirs s'en ressent. 58,5% après 40 matches NBA. On n'a jamais fait mieux dans l'histoire. Et dire qu'il ne fait qu'un petit mètre 98...

Le joueur est extrêmement atypique. Un physique de mutant. On le répète sans doute, mais mis à part Shaq, personne ne nous avait autant impressionné par sa puissance. Même le LeBron de Miami qui avait quelques kilos en plus. Il y aussi ce combo avec ce rapport poids-puissance-explosivité. Comment un homme normalement constitué peut-il aller aussi haut et aussi vite en pesant un quintal ?

La nuit dernière, Zion a encore démontré qu'il était à part dans le microcosme NBA. Sur une tentative de dunk, notre ami a contraint tous les acteurs de la rencontre à un arrêt forcé. Parce qu'il avait tout simplement plié le cercle... Il aurait fallu l'intervention d'un technicien pour remettre l'arceau. Évidemment, ça a bien fait marrer tout le monde.

Ça n'a pas été le seul fait d'arme du Pelican dans cette victoire étriquée contre Indiana. En scorant 18 points, Zion Williamson est devenu le deuxième joueur le plus rapide de l'histoire à scorer 1000 points en carrière (en seulement 44 rencontres). À égalité avec Blake Griffin et devant Iverson (45), LeBron (49) et Jojo Embiid (48). Mais derrière Shaq qui avait mis 43 matches pour arriver à ce total. Alors All-Star ou pas dès cette saison ?

