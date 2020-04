Les débuts de Zion Williamson se sont fait attendre mais, oh boy, le prodige n’a pas déçu une fois ses pieds posés sur les parquets NBA. Opéré du genou juste avant le coup d’envoi de la saison, le premier choix de la draft 2019 a repris seulement fin janvier. Et il a de suite tout rasé sur son passage. Ça a suffit pour que la ligue comprenne que l’avenir appartenait au colosse des New Orleans Pelicans. Son coéquipier J.J. Redick ne cesse d’être impressionné. Il s’est livré au sujet du jeune homme de 19 ans.

« Un MVP. Un mec nommé dans la première équipe All-NBA, un Hall Of Famer et un gars qui mène des équipe au titre », répond le vétéran quand un journaliste lui demande comment il voit la suite de la carrière du rookie. « Je pense que c’est ça son plafond. Il commence à peine à effleurer la surface de son potentiel. Et quand le jeu va se ralentir pour lui, il deviendra encore plus fort. Ce qui est terrifiant. »

J.J. Redick a aussi salué la maturité de Zion Williamson, notamment dans la façon dont il gère la pression et les attentes. Un esprit sain, de la technique, le tout dans un corps dominant. Ça va faire des dégâts.