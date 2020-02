Zion Williamson déplore un manque de respect envers LeBron James

Le jeune talent des New Orleans Pelicans Zion Williamson a défendu l'ailier des Los Angeles Lakers LeBron James, pas assez respecté à son goût.

Avant de croiser la route des Los Angeles Lakers la nuit prochaine, le jeune talent des New Orleans Pelicans Zion Williamson a évoqué sa confrontation avec LeBron James. Comme beaucoup de joueurs de sa génération, le #1 pick de la Draft NBA 2019 a grandi devant les vidéos des exploits du King. Et forcément, l'ancien joueur de Duke s'est donc inspiré dans son jeu des qualités de LBJ. Et avant le défier pour la première fois, Williamson a ainsi tenu à rendre hommage à l'une de ses inspirations.

"Ce match comme une répétition d'une possible confrontation au premier tour face aux Lakers de LeBron ? Je ne regarde pas cela comme ça. Nous devons seulement nous concentrer sur la victoire, nous en avons besoin pour nous battre pour cette 8ème place. Pour LeBron, j'avais l'habitude de le regarder tout le temps sur des vidéos. Surtout lors de son premier passage à Cleveland, c'était vraiment un joueur incroyable à regarder. Il a toujours tenu bon pour porter son équipe. Parfois, j'ai le sentiment qu'il n'a probablement pas obtenu le respect qu'il méritait à l'époque. Mais ce n'est pas à moi de décider de cela", a ainsi commenté Zion Williamson pour Yahoo Sports.

Des propos qui seront sûrement appréciés par LeBron James, avant un duel qui promet beaucoup !