Zion Williamson toujours bloqué en salle d’attente…

Touché au genou depuis le début de la saison, le jeune talent des New Orleans Pelicans Zion Williamson doit encore patienter avant de goûter à la NBA.

Tous les fans de la NBA sont impatients de voir les premiers pas dans la Ligue de Zion Williamson. Très attendu, le phénomène des New Orleans Pelicans n'a pas encore foulé les parquets NBA en raison d'une blessure au genou. Opéré il y a deux mois, le jeune talent a récemment été autorisé à reprendre la musculation. Cependant, pour son retour à la compétition, il va encore falloir être patient. Car si le gamin 19 ans se trouve sur la bonne voie, les Pelicans n'ont absolument pas l'intention de se précipiter. Une décision logique et compréhensible étant donné les résultats de la franchise (8 victoires pour 23 défaites). Du coup, Williamson va continuer de ronger son frein pendant un bon moment.

"Il fait quelques exercices avec nous à l'entraînement. Mais on a décidé de progresser lentement avec lui. Il travaille vraiment énormément pour être en mesure de revenir sur le parquet. Quand il sera prêt, il sera sur le parquet, je peux l'assurer. Mais seulement quand il sera prêt. On ne se précipitera pas avec lui", a commenté Alvin Gentry pour The Portland Tribune.

Le #1 pick de la Draft NBA 2019 devrait tout de même effectuer ses débuts avant la fin de cet exercice 2019-2020. En tout cas, il s'agit d'une situation frustrante, surtout pour Zion Williamson. Mais les Pelicans ont une vision sur le long terme avec lui.