Zion Williamson va mieux mais toujours pas de retour prévu

C'est une étape importante pour Zion Williamson. Le premier choix de la draft 2019 peut reprendre la musculation, notamment à poids du corps, quasiment deux mois après avoir été opéré du genou. Il a même pu faire des tirs à l'entraînement hier. En revanche, il semble encore loin de pouvoir reprendre les séances complètes avec ses coéquipiers.

"Nous sommes excités de l'avancement de sa rééducation. Il a fait de gros progrès. Je sais que nous avons déjà atteint les 8 semaines d'indisponibilité et que tout le monde est pressé de le voir. Je pense que nous en sommes encore un peu loin mais aujourd'hui était une étape importante", note le GM David Griffin.

Touché au ménisque, le phénomène tant attendu en NBA devait initiallement manquer six à huit semaines de compétition. Et bien ça sera évidemment plus que ça. Aucune date de retour n'est prévue pour le moment. En attendant, son équipe patine. Les New Orleans Pelicans restent sur 13 défaites de suite après avoir perdu contre les Brooklyn Nets cette nuit. C'est d'ailleurs la pire série de l'Histoire de la franchise.