Julie Vanloo coupée par les Valkyries alors qu’elle était dans l’avion 💔

Julie Vanloo est passée par toutes les émotions ces derniers jours. Championne d'Europe pour la deuxième fois de suite avec la Belgique après la victoire des Cats en finale de l'Eurobasket 2025 contre l'Espagne, la meneuse de 32 ans a rapidement quitté ses partenaires pour reprendre le boulot. Le boulot en question : membre des Golden State Valkyries, la nouvelle franchise de WNBA où elle jouait depuis le début de la saison.

Plutôt que de rentrer au pays fêter ce nouveau sacre, Vanloo a fait comme ses partenaires de club présentes à l'Euro, Janelle Salaün et Cecilia Zandalasini, à savoir rentrer directement aux Etats-Unis pour reprendre le cours de la saison.

Sauf que pendant que l'ancien joueuse de Mondeville, de l'ASVEL et de Montpellier était dans l'avion, la franchise californienne a annoncé... que la Belge était coupée. Soit les Valkyries n'ont pas réalisé que leur joueuse était en chemin et avait fait un petit sacrifice pour rentrer au plus vite, soit le front office est totalement insensible et irrespectueux.

On ne se fait pas de souci pour Julie Vanloo et son style flashy. La Belge a de bonnes chances de retrouver un contrat en WNBA ou, dans le cas contraire, de signer dans l'une des meilleures équipes d'Europe à la rentrée.