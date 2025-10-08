Terrible collision entre Jaylen Clark et Delon Wright salement KO 🤕

Petit moment “aïe” en présaison : au 2e quart-temps, Jaylen Clark tente un grattage de balle et percute de plein fouet la tête de Delon Wright. Le meneur des Pacers reste au sol de longues secondes, le nez ensanglanté, avant de se relever et de filer au vestiaire sous l’œil inquiet de ses coéquipiers. Séquence bien involontaire, mais spectaculaire, qui a un peu douché l’ambiance à Minneapolis.

Delon Wright was down for a while, but was able to get up as he headed back to the locker room 🙏 (via @NadineBabu)pic.twitter.com/3XrNvO9oEw https://t.co/JRoQYTDwv4 — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 8, 2025

Rien de sale, juste la dure loi des parquets, même en présaison, où tout le monde va vite et un ballon qui appelle les mains chippeuses. Wright, signé récemment pour épauler la mène à Indiana, n’avait joué que quatre minutes (2 points) au moment du choc.