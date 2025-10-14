Trashtalk : Draymond Green envoie une pique bien sentie à Dalton Knecht 😂

Pré-saison ou pas, Draymond Green a ressorti le dictionnaire du trashtalk face aux Lakers. Caméras braquées, on le voit se tourner vers Dalton Knecht et lâcher : « Don’t talk sh*t to me… you got traded and got traded back »

En gros : « Ne me parle pas, tu as été échangé… puis renvoyé. » La séquence a tourné partout dans la nuit.

Le sous-texte ? Draymond pique exactement là où ça fait mal : Knecht avait été inclus dans un trade vers Charlotte en février dernier, deal annulé trois jours plus tard après l’échec de la visite médicale de Mark Williams côté Lakers.

Le rookie a donc été… “trade and traded back”. Les récap’ de l’époque confirment la chronologie : annonce, départ, puis retour express à L.A. quand l’échange a été résilié.

La pique est donc certainement assez douloureuse pour Dalton Knecht, mais bien vu par Green, toujours précis quand il s'agit de taper là où ça fait mal...

Sur le match, L.A. a pris le dessus (126-116) mais la punchline de Draymond Green a fait le tour des timelines. Les médias locaux/nationaux ont repris la phrase textuellement, en rappelant que Knecht sort d’une intersaison inégale et qu’il doit encore solidifier sa place dans la rotation.

Côté boxscore, Green signe 2 points, 4 passes, 2 contres ; Knecht 16 points à 4/9 (2/5 à 3-pts). Green a infligé un KO, mais victoire aux points du Laker.