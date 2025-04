👀 Alignement de planètes en direct de l’imprimerie 🪐

C'est beau quand les planètes s'alignent. Cette nuit, le Heat de Miami a remporté une sixième victoire de suite contre les champions en titre. Dans l'antre des Celtics. Et sur le score sans appel de 124-103. Ouais, on faisait moins les malins quand ils étaient sur 5 défaites de rang, on est d'accord. Mais là, voir cette belle victoire le jour où notre Mook prend vie sous nos yeux, bah ça fait honnètement du bien :)

Car oui, ça y est, les pages du Mook #16 MIAMI sont sorties des belles presses de Christian, notre fidèle imprimeur. Et franchement, c'est BEAU ! Les couleurs acidulées de Miami vont particulièrement bien avec ce soleil printanier qui rayonne sur la France depuis quelques jours. Et donc, comme d'habitude, nous sommes très heureux de partager avec vous les photos prises au sein de l'imprimerie.

Après une période de séchage, ce sera l'étape du façonnage (assemblage des 15 cahiers de 16 pages cousus les uns aux autres. Car oui, chez REVERSE, on fait dans le qualitatif, les pages sont cousues pour une meilleure longévité de vos ouvrages chéris ^^) et enfin le montage final du dos carré. Tout cela devrait prendre encore 4 à 5 jours et puis le tout sera envoyé à notre routeur de Perpignan. Mais nous vous donnerons des nouvelles d'ici là ;)

A attendant, les choses se précisent et la période de préventes prend fin dans une semaine. Il vous reste donc encore quelques jours pour profiter des frais de port gratos*

* : offre réservée à la France métropolitaine

