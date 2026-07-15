⏰ Derniers jours pour commander votre Mook NEW YORK DELUXE !

Nous sommes dans la toute dernière ligne droite du bouclage.

Dans moins d’une semaine, tous les fichiers de notre Mook #4 NEW YORK DELUXE devront être envoyés à l’imprimeur. Et bonne nouvelle : nous sommes parfaitement dans les temps.

Mieux encore, on en profite aujourd’hui pour vous dévoiler quelques nouvelles pages de ce Mook. Que dis-je… de cette BIBLE sur le basket à New York !

Au total, ce monumental ouvrage de 352 pages comportera près de 70 pages inédites par rapport à la précédente édition.

Au programme : de nouveaux articles consacrés à la fabuleuse saga du titre 2026, mais aussi plusieurs articles et interviews mis à jour pour coller au plus près de cette saison devenue historique.

Bref, on vous prépare quelque chose de très, très lourd.

Et on le dit sans détour à tous ceux qui ont déjà précommandé ce Mook : merci.

Vraiment.

Votre confiance nous touche énormément, et honnêtement, on pense pouvoir vous dire une chose sans trop prendre de risques : vous ne serez pas déçus.

Plus que quelques jours pour profiter de l'offre Prévente

= livraison offerte

Pour les autres, ceux qui hésitent encore (ce qu’on comprend parfaitement, no pressure) ou ceux qui n’ont tout simplement pas encore eu le temps de commander, il vous reste désormais moins d’une semaine pour profiter de notre offre de prévente.

C’est-à-dire, les frais de port offerts, tout en vous assurant de recevoir cet opus parmi les tout premiers !

Et puisqu’on parle de commande, petite nouveauté technique sur notre shop : à la demande de plusieurs d’entre vous, nous avons ajouté les paiements Apple Pay et Google Pay. Histoire de rendre le process aussi simple et rapide que possible.

Voilà, vous savez tout.

Le bouclage approche, le monstre prend sa forme définitive, et on a désormais vraiment hâte de l’avoir entre les mains.