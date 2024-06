🎙️ Hoop Culture Vol.39 : Et pendant l’intersaison NBA, on fait quoi ?

La NBA vous manque et tout est dépeuplé. Vraiment ? Heureusement que non ! Quand on aime le basket, c'est 24h/24, 7j/7, 365 jours par an. La free-agency, la WNBA, les summer leagues, les compétitions internationales, il y aura de quoi se sustenter tout l'été.

Parce que la culture basket ne s'arrĂȘte pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et ThĂ©ophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

Suivez-nous sur Instagram

On en parle dans Hoop Culture

Candace Parker

Derrick Rose

Shaquille O'Neal

Common & Pete Rock

NxWorries "Why Lawd?"

Valentine Cuny-Le Callet "Perpendiculaire au soleil"

Paris Tonkar

đŸŽ™ïž Wembanyama, Caitlin Clark, Boston
 : le meilleur de la saison 2023-2024 – Hoop Culture Vol.38