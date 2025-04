Nikola Jokic privé d’un joueur majeur en début de playoffs ?

En imaginant que les Denver Nuggets fassent les playoffs, ce qui n'est même plus garanti avec cette Conférence Ouest complètement folle (la franchise du Colorado est quatrième mais peut finir en dehors du top-6), les champions 2023 pourraient débuter la post-saison sans Jamal Murray.

"Cette blessure est étrange", souligne Michael Malone au sujet du pépin aux ischios de son meneur. "D'abord il était listé n 'day-to-day'. Puis les jours passent et ce n'est plus juste un truc qui est suivi au quotidien. C'est une grosse perte pour nous."

Jamal Murray est donc susceptible de rater la fin de saison cruciale des Nuggets et peut-être le début des playoffs... voire plus ? A ce stade, le staff n'a pas l'air de vraiment savoir si le Canadien va pouvoir revenir. De quoi laisser Nikola Jokic encore plus seul en attaque.