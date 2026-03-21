Antoine et Shaï tentent de répondre à vos questions comme chaque samedi, avec des sujets divers et variés comme l'avenir de LeBron James, la capacité de Victor Wembanyama à marquer 100 points, le plafond d'Evan Mobley, les Lakers 2017 ou même le fait de porter des T-Shirts sous son maillot.

Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube