Antoine Pimmel et Shaï Mamou reviennent sur le 1er tour de la Draft NBA 2024, avec pas moins de quatre Français sélectionnés : Zaccharie Risacher, Alex Sarr, Tidjane Salaün et Pacôme Dadiet ! Ils évoquent aussi le mouvements de la veille, avec la prolongation d'OG Anunoby à New York et le trade de Deni Avdija vers Portland.

Le podcast sur YouTube