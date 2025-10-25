🎙️Shai Gilgeous-Alexander serait-il devenu « SGA » ailleurs ?

Comme chaque samedi, voici le Ce à Quoi il Fallait Répondre dans lequel Antoine Pimmel et Shaï Mamou se proposent de répondre à toutes vos questions. Au menu : un what if intéressant sur Shai Gilgeous-Alexander, la possibilité d'avoir une All-NBA Team 100% européenne, les BFF, ennemis et potes de soirée que choisirait notre duo en NBA, mais aussi un petit mot de... ping pong, le sport préféré d'Antoine.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

