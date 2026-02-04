Les 22 passes d'Isaiah Collier avec le Jazz ont permis de rappeler à quel point la marque de Scott Skiles.

Après le match à 22 passes décisives d'Isaiah Collier, le joueur du Jazz, la nuit dernière, on s’est posé à nouveau la question. Qui peut vraiment s’approcher du record de Scott Skiles (30 passes) ? Chaque fois qu’un joueur atteint ou dépasse les 20 assists, on se rappelle que cette marque réalisée par l'ancien meneur (et coach quelques années plus tard) du Magic est complètement folle.

Peu ont osé s’en rapproche et le dernier qui s'est aventuré dans ces eaux, c'est Rajon Rondo en... 2017, avec 25. Mais certains joueurs actuel ont déjà flirté avec un pallier raisonnable et pourraient, dans un match parfait, s'attaquer au record.

Voici 5 candidats plus ou moins crédibles.

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Record personnel : 23 passes

Avant de se pencher sur des records, il va bien évidemment déjà devoir montrer la saison prochaine que sa grave blessure est derrière lui. Ensuite, il pourra ressortir sa baguette de playmaker et de joueur altruiste pour régaler les fans des Pacers. Au point d'aller titiller Skiles ? Compliqué, d'autant qu'il sera aussi attendu au scoring à son retour.

Trae Young (Washington Wizards)

Record personnel : 22 passes

Les Wizards n'ont pas beaucoup de joueurs qui ont approché des records individuels dans un passé proche. Young est là pour donner un coup de frais à la franchise et pourquoi pas y marquer les esprits ? Bon, ce ne sera pas non plus pour cette année, Trae est blessé et diminué. La saison prochaine, en revanche, ce peut être une intéressante side quest si la mayonnaise prend bien avec ses nouveaux coéquipiers.

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Record personnel : 22 passes

Qui d'autre ? Le Joker n’est pas un meneur classique, mais est un playmaker hors norme. Sa capacité à lire les lignes de passes et à exécuter des actions improbables le rendent dangereux. Est-ce qu'il aura l'envie et la moëlle pour aller s'approcher ne serait-ce qu'un peu du record ?

Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

Record personnel : 20 passes

Il attire tellement le regard et l'attention des défenses, que c'est presque dommage qu'il n'essaye pas plus. Luka est un créateur complet et lorsqu’il est chaud, il peut faire exploser les compteurs, même à la passe. Son record personnel est à 10 en-dessous de celui de Skiles, mais il en a encore sous la semaine;

Russell Westbrook (Los Angeles Clippers)

Record personnel : 24 passes

C'est sans doute trop tard. Mais puisqu'il ne pleut plus scorer autant qu'avant, pourquoi ne pas transformer cette fougue en vision de jeu et en passes exclusives. Il avait quand même réussi un match à 24 assits à l'époque...