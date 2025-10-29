Euroleague : Sylvain Francisco et Timothé Luwawu-Cabarrot, chefs de meute

Les scores de la soirée en Euroleague

Zalgiris Kaunas - Virtus Bologne : 86-65

Etoile Rouge Belgrade - ASVEL : 79-65

Bayern Munich - Real Madrid : 90-84

Panathinaïkos - Maccabi Tel Aviv : 99-85

FC Barcelone - Milan : 74-72

Baskonia - Dubaï : 92-85

Paris Basketball - Anadolu Efes : 80-90

Valence - Fenerbahçe : 94-79

- Le Zalgiris Kaunas n’a pas tremblé à la réception de la Virtus Bologne. Les Lituaniens ont confirmé leur statut d’équipe en forme du début de saison en dominant le club italien assez sèchement. Avec un grand Sylvain Francisco à la baguette. Le meneur français a sorti une performance digne d’un MVP en postant 23 points et 10 passes décisives, le tout quasiment sans déchets.

- Enfin une victoire pour Baskonia ! Battus six fois de suite depuis la reprise de l’Euroleague, les Basques l’ont emporté contre Dubaï mardi soir. Avec encore et toujours un Timothé Luwawu-Cabarrot très prolifique pour aller chercher ce premier succès. L’international français est le meilleur marqueur de son équipe sur ce début de saison et il est même l’un des meilleurs scoreurs de la compétition ! Ses 25 points (6 paniers primés) en sortie de banc se sont avérés déterminants pour Baskonia face aux 22 points de Filip Petrusev.

- Pour la première fois de la saison, Nadir Hifi est resté sous les 20 unités. Maladroit et bien ciblé par l’Efes, la superstar de Paris a shooté à 2 sur 16… mais a tout de même inscrit 17 points. Son équipe s’est tout de même inclinée contre Istanbul. Les deux équipes ont joué une partie de la rencontre sur un rythme effréné et les Parisiens ont eu trop de déchets (18 TO) pour espérer jouer la victoire face à une formation aussi dense. Shane Larkin a marqué 19 points pour les Turcs, Isaiah Cordinier en a ajouté 14 tout comme Jordan Lloyd.

- La série se poursuit pour l’Etoile Rouge de Belgrade, décidément inarrêtable depuis la nomination de Sasa Obradovic sur le banc de touche. Cinquième victoire de suite des Serbes et c’est cette fois l’ASVEL qui en a fait le frais. Les Villeurbannais ont souffert en attaque et ils n’ont marqué que 25 points en première mi-temps. L’écart s’est avéré trop grand pour espérer un comeback face aux coéquipiers de Chima Moneke, auteur de 24 points à 9 sur 10 aux tirs en l’absence du scoreur Jordan Nwora.

- Peut-être boostés par la signature de Spencer Dinwiddie, qui est arrivé hier à Munich, les joueurs du Bayern se sont offerts une belle victoire contre le Real Madrid avec notamment 29 points du Canadien Isiaha Mike. Menés de 16 points, ils sont su renverser la vapeur. Un succès qui va redonner un peu le sourire aux Bavarois, en difficulté sur les premières journées d’Euroleague. Theo Maledon a compilé 15 points et 4 passes en seulement 19 minutes pour Madrid. Le Real a aussi fait un gros coup sur le marché en annonçant l’arrivée imminente d’Alex Len.

- Le Maccabi Tel Aviv a bien défendu ses chances mais le Panathinaïkos était trop fort et les Grecs ont fini par imposer leur loi à domicile en creusant un dernier écart dans le quatrième quart-temps malgré les 15 points et 9 rebonds de Jaylen Hoard. Bien que maladroit, Kendrick Nunn a terminé avec 22 points. Cedi Osman en a ajouté 20, Omer Yurtseven a posté un double-double (16 points, 13 rebonds) et TJ Short a marqué 13 points en seulement 15 minutes. Seul bémol, le Pana a perdu Richaun Holmes sur blessure.

- Barcelone respire. Irrégulier, le club catalan s’est imposé in-extremis contre Milan en se reposant notamment sur les 17 points de Will Clyburn ou encore les 13 unités de Kevin Porter. C’est Tornike Shengelia qui a rentré le dernier lancer de la gagne dans les ultimes secondes de la partie.

- Belle soirée des clubs espagnols, tous vainqueurs à l’exception du Real Madrid. En effet, Valence a battu le champion en titre Fenerbahçe dans le sillage des 17 points de Kameron Taylor.