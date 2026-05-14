Cameron Boozer, sa cote monte en flèche !

Cameron Boozer a bluffé tout le monde au Draft Combine, notamment sur le plan athlétique.De quoi chambouler la Draft 2026 ?

À force d’entendre que les deux grands favoris de la Draft 2026 seraient AJ Dybantsa et Darryn Peterson, Cameron Boozer finirait presque par passer au second plan. Pourtant, le fils de Carlos Boozer vient peut-être de rappeler à tout le monde qu’il était loin d’être un simple “bon intérieur technique” destiné à survivre grâce à son QI basket.

Lors du Draft Combine, Boozer a affiché des résultats particulièrement impressionnants sur les tests physiques. Parmi le “Big Four” attendu en haut de la Draft, il a terminé premier ex aequo sur le lane agility, deuxième ex aequo au shuttle run, tout en dominant carrément plusieurs mesures clés avec la meilleure envergure, la meilleure standing reach et la plus grande largeur de mains.

Autrement dit : le phénomène de Duke n’est pas seulement massif et ultra-productif, il est aussi bien plus mobile et explosif que certains voulaient le croire.

Forcément, plusieurs observateurs ont immédiatement pensé au précédent Zach Edey. L’intérieur canadien avait lui aussi été décrit pendant des mois comme un prospect “pas assez athlétique” pour la NBA avant de faire taire une partie des critiques grâce à un Combine très convaincant. Et dans son cas, les chiffres avaient finalement plutôt bien annoncé la suite.

Pour Boozer, ces résultats viennent renforcer un dossier déjà très solide. Dominant au lycée, redoutable près du cercle, excellent passeur pour son poste et doté d’un vrai sens du jeu, il avait parfois été présenté comme un prospect avec un plafond plus limité que certains extérieurs plus flashy de cette cuvée.

Le Combine pourrait changer un peu la perception. Parce qu’un intérieur de cette taille capable d’afficher ce niveau de coordination et de mobilité devient soudainement beaucoup plus effrayant en projection NBA.