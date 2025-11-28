ABSOLUMENT DINGUE : Un joueur lituanien plante 3 paniers à 3-pts en 11 secondes pour gagner le match

C'est digne de Tracy McGrady ou Reggie Miller. Ignas Sargiunas a tout simplement signé l'une des fins de match les plus folles de l'Histoire du basket. Rien que ça. IL restait 11 secondes à jouer et la Lituanie comptait 7 points de retard face à a Grande-Bretagne lors d'une rencontre de qualification pour la Coupe du Monde 2027 au Qatar quand le joueur de Vilnius s'est élevé une première fois derrière l'arc. Il l'a mis. Puis il en a planté un autre dans la foulée, juste après un lancer sur deux réussi par les Anglais. Deux points d'écart et trois petites secondes à jouer, pile le temps qu'il lui fallai pour intercepter la balle sur la remise en jeu avant de shooter à plus de 10 mètres pour inscrire un troisième trois-points en l'espace de quelques instants, offrant ainsi la victoire à son équipe au buzzer.

L'exploit d'Ignar Sargiunas en vidéo