Adam Silver s’est exprimer sur l’avenir des Memphis Grizzlies.

Interrogé sur une possible relocalisation, le commissionnaire NBA a fermé la porte à tout départ de la franchise.

« Memphis est historiquement un excellent marché pour la NBA », a-t-il rappelé, en précisant que le propriétaire Robert Pera n’a aucune intention de déplacer l’équipe.

Mais Adam Silver a tout de même évoqué une piste inattendue. Selon lui, les Grizzlies pourraient, à terme, disputer quelques matches à domicile… à Nashville.

« Si cela ne tenait qu’à moi, j’aimerais qu’ils jouent quelques matches par an là-bas et deviennent, dans une certaine mesure, l’équipe du Tennessee », a-t-il expliqué.

L’idée ne serait donc pas de quitter Memphis, mais d’élargir l’ancrage de la franchise à l’échelle de l’État.

Une stratégie déjà observée dans d’autres ligues nord-américaines, où certaines équipes délocalisent ponctuellement des rencontres pour toucher un public plus large.

Cette réflexion intervient dans une saison difficile pour Memphis. Les Grizzlies ont terminé avec un bilan de 25 victoires pour 57 défaites, hors course pour les playoffs, dans un exercice marqué par de nombreuses tensions en coulisses.

À ce stade, aucune décision concrète n’a été prise. Mais la déclaration d’Adam Silver ouvre une nouvelle perspective pour la franchise, entre maintien à Memphis et développement régional.