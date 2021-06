adidas dévoile sa Trae Young 1 dans un coloris « Ice Trae »

S'il y a bien une chose qui nous régale depuis le début de ces playoffs 2021, c'est bien Atlanta. Les Hawks ont surclassé New York et commencent sérieusement à gratouiller les Sixers. Et leur leader, Trae Young, continue de montrer à la NBA qu'il va falloir sérieusement compter avec lui pour les années à venir.

Climatiseur en chef du Garden, il y a également présenté sa première chaussure signature signée adidas, et sobrement dénommée Trae Young 1. Une silhouette low qui va faire penser à la Harden pas sa conception très simple, recouverte de mesh sur deux couleurs bleu ciel et blanche, avec quelques touches de rouge sur les sangles des lacets et les trois bandes latérales. On apprécie le système de laçage simplifié au maximum, avec une pièce de tissu qui le recouvre.

La semelle est bien épaisse et laisse imaginer un amorti (notamment grâce au Boost) et une traction optimales pouvant parfaitement répondre aux changements de direction de la puce d'ATL dont on retrouve le logo sur le haut de la languette.

Joli petit frisson donc autour de cette Trae Young 1 qui devrait sortir au début de l'automne. Vivement que l'on puisse la tester !

Les images de la adidas Trae Young 1 Ice Trae