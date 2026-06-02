Air Corgi a tranché : les Spurs champions contre les Knicks

Air Corgi, une chiennersdevenue virale pendant les playoffs NBA, a livré sa prédiction pour les Finales : les Spurs champions face aux Knicks au bout du Game 7.

Air Corgi, l'oracle à quatre pattes, a parlé. La chienne devenue virale pour ses prédictions sportives a encore frappé et les fans des San Antonio Spurs vont adorer son dernier pronostic.

Dans une vidéo publiée par Yahoo Sports, Air Corgi annonce une victoire des Spurs en Finales NBA contre les New York Knicks. Et pas n’importe comment : selon elle, San Antonio remportera la série 4-3, au bout d’un Game 7 qui ferait évidemment basculer toute la ville dans la folie.

THE PREDICTION WE’VE ALL BEEN WAITING FOR 🔮 Air Corgi shares her pick to win the 2026 NBA Finals 🏀🏆 pic.twitter.com/G7rdxFSQ67 — Yahoo Sports (@YahooSports) June 2, 2026

Depuis le début des playoffs, Air Corgi ne se serait pas trompée une seule fois, au point de devenir l’un des phénomènes les plus drôles de cette postseason.

Le principe est simple, et forcément irrésistible : Air Corgi pousse un ballon vers des paniers associés aux équipes, et le résultat est ensuite interprété comme sa prédiction. C’est absurde, mignon, totalement irrationnel… et pour l’instant, beaucoup trop efficace pour être ignoré.

Reste maintenant à savoir si Victor Wembanyama et les Spurs vont donner raison à leur nouvelle prophétesse poulue. Les Knicks, eux, auront sans doute autre chose à faire que de s’inquiéter d’un corgi. Mais si San Antonio soulève le trophée après sept matches, il faudra peut-être sérieusement envisager une bannière “Air Corgi” dans les hauteurs du Frost Bank Center.