AJ Dybantsa, le probable 1st pick 2026, impressionne déjà

AJ Dybantsa, pressenti pour être le premier choix de la Draft NBA 2026, a fait une entrée fracassante avec les BYU Cougars lors de leur match de préparation contre Nebraska. Malgré une défaite serrée 90-89, le jeune talent a illuminé la rencontre avec une performance individuelle exceptionnelle, rappelant immédiatement pourquoi il est considéré comme l’un des prospects les plus prometteurs de sa génération.

Sur le plan statistique, Dybantsa a été impressionnant : 30 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et un tir bloqué. Il a réussi 10 de ses 19 tirs, dont 2 sur 4 à trois points, et a converti ses 8 lancers francs, confirmant sa confiance en attaque. Sa première mi-temps a été particulièrement remarquable, avec 19 points inscrits, dont une série de 7 points consécutifs qui a permis à BYU de revenir dans le match après un début compliqué.

AJ Dybantsa vs Nebraska pic.twitter.com/GEhWTfMm1s — Isaiah Silas (@ProspectReportt) October 18, 2025

Sur le terrain, Dybantsa évolue principalement au poste d’ailier ou d’ailier fort, profitant de sa taille (2,06 m) et de sa polyvalence pour créer du danger sur plusieurs positions. Il a montré une grande aisance dans la gestion des pick-and-rolls, un tir extérieur confiant, et une capacité à provoquer les fautes tout en se plaçant parfaitement dans ses positions offensives. Au-delà de ses statistiques, son jeu collectif a également été un point fort : il n’hésite pas à passer la balle, à créer des opportunités pour ses coéquipiers et à varier son impact offensif selon les besoins de l’équipe.

AJ Dybantsa combine taille, maniement de balle et qualité de tir, ce qui en fait un joueur difficile à défendre et extrêmement dangereux en transition. Sa capacité à attaquer le panier, à lire le jeu et à prendre des décisions intelligentes le place parmi les meilleurs prospects offensifs jamais vus. Même pour un premier match non-officiel avec sa fac, il a démontré qu’il était prêt à transformer son potentiel en performances concrètes et à attirer tous les regards cette saison universitaire.

Le successeur de Zaccharie Risacher comme 1st pick de la Draft NBA a de solides chances d'être ce garçon.