Le Thunder va jouer sans au moins l’un de ses hommes clés

Ajay Mitchell, touché au mollet, ne sera pas présent lors du Game 4 entre les San Antonio Spurs et le Oklahoma City Thunder.

Le Thunder va jouer sans au moins l’un de ses hommes clés

Les San Antonio Spurs n’ont plus le droit à l’erreur, enfin presque. Menés 1-2 par le Oklahoma City Thunder, ils doivent absolument gagner devant leur public ce dimanche soir. De’Aaron Fox et Dylan Harper, bien que diminués par des pépins à la cheville (pour le premier) et aux ischios (pour le second) seront normalement disponibles pour cette rencontre décisive. En revanche, leurs adversaires joueront sans Ajay Mitchell.

Le Belge s’est fait mal lors du Game 2 avant de finalement tenir son rang lors du Game 3, match au cours duquel il s’est à nouveau blessé. Il souffre du mollet et est forfait pour ce Game 4.

Même s’il n’évoluait pas à son niveau habituel depuis le début de la série, l’arrière est tout de même un joueur important de la rotation d’Oklahoma City. Révélation de la saison, il a notamment démarré 7 des 11 matches de playoffs disputés par le Thunder en raison de l’absence de Jalen Williams. Ce dernier est d’ailleurs encore incertain pour ce soir après avoir manqué le match précédent.

Les champions en titre ont besoin de punch balle en main derrière Shai Gilgeous-Alexander. L’absence d’Ajay Michell, si celle de Williams se confirme également, pourrait être difficile à combler.

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Vincent Merlin
Ne faut-il pas renforcer la 2nd team des spurs en faisant monter Carter Bryant en première pour faire du Harstentein sur Shai et ainsi permettre à Castle de se concentrer sur l'attaque, ne pas se fatiguer à défendre sur Shai? Voir Champagnie sur Shai il ne se débrouille pas si mal que çà. Ainsi Dylan harper, Keldon Johnson et vassel en 2nd team et peut-être un gros gros dur avec wemby pour lui décoller harstentein des basques. D'ailleurs Mitch Johnson a tenté de mettre Wemby avec un autre big men mais plutôt en réponse à Holmgrem + Hatstentein que pour libérer Wemby. On peut aussi faire descendre Fox en 2nd team et dylan en première car Fox sera d'autant plus piquant qd le cercle ne sera plus baré par les big men d'OKC.
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François Castellare
Quelle dommage de voir une série entre ces deux équipes avec autant de leurs joueurs majeurs blessés !
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