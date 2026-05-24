Le Thunder va jouer sans au moins l’un de ses hommes clés

Ajay Mitchell, touché au mollet, ne sera pas présent lors du Game 4 entre les San Antonio Spurs et le Oklahoma City Thunder.

Les San Antonio Spurs n’ont plus le droit à l’erreur, enfin presque. Menés 1-2 par le Oklahoma City Thunder, ils doivent absolument gagner devant leur public ce dimanche soir. De’Aaron Fox et Dylan Harper, bien que diminués par des pépins à la cheville (pour le premier) et aux ischios (pour le second) seront normalement disponibles pour cette rencontre décisive. En revanche, leurs adversaires joueront sans Ajay Mitchell.

Le Belge s’est fait mal lors du Game 2 avant de finalement tenir son rang lors du Game 3, match au cours duquel il s’est à nouveau blessé. Il souffre du mollet et est forfait pour ce Game 4.

Même s’il n’évoluait pas à son niveau habituel depuis le début de la série, l’arrière est tout de même un joueur important de la rotation d’Oklahoma City. Révélation de la saison, il a notamment démarré 7 des 11 matches de playoffs disputés par le Thunder en raison de l’absence de Jalen Williams. Ce dernier est d’ailleurs encore incertain pour ce soir après avoir manqué le match précédent.

Les champions en titre ont besoin de punch balle en main derrière Shai Gilgeous-Alexander. L’absence d’Ajay Michell, si celle de Williams se confirme également, pourrait être difficile à combler.