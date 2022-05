Al Horford enfin en Finales NBA, l’accomplissement de sa carrière

Aucun joueur n’avait jamais joué autant de matches en playoffs sans atteindre les Finales NBA. Aujourd’hui, Al Horford a mis fin à une véritable malédiction. Après 141 rencontres en postseason, l’intérieur des Boston Celtics se qualifie finalement pour les premières Finales de sa carrière.

Cette semaine, Horford l’a passée à regarder ses photos de la saison 2020-2021. Il avait besoin de se rappeler à quel point les choses ont changé pour lui. Sur ces images, il porte alors un maillot du Thunder d’Oklahoma City, pour lequel il n’a joué que 28 matches dans la pire période de sa carrière.

Sa situation n’aurait pas pu être plus incertaine à l’époque. Finalement, revenir à Boston pendant l’intersaison — dans le transfert de Kemba Walker — semble être l’une des meilleures choses qui lui soient arrivées.

La carrière d’Al Horford est pavée de succès. Sur ses 15 ans de carrière, il a participé 13 fois aux playoffs, où il a joué près de 99 % de ses matches en tant que titulaire. Il affiche des moyennes de 13,4 points, 8,3 et 3,5 passes en postseason, sur d’excellents pourcentages au tir. Des statistiques impressionnantes compte tenu de sa longévité.

L’intérieur a d’ailleurs déjà atteint les finales de conférence à trois reprises avant cette année : en 2015 avec les Hawks, puis en 2017 et en 2018 avec les Celtics. À chaque fois, il avait échoué aux portes des Finales NBA. À chaque fois face aux Cavaliers de LeBron James. Mais en 2022, sans le King pour lui barrer la route, Horford a enfin réussi à briser ce plafond de verre.

Pour Boston, le chemin n’a pas été simple. Il aura en effet fallu deux Game 7, face aux Milwaukee Bucks puis au Miami Heat, pour y arriver. À un tir de Jimmy Butler près, l’issue de la dernière série aurait pu être tout autre. Mais Al Horford était là, sur cette action, pour contester le tir et prendre le rebond qui a scellé la victoire des Celtics. Alors au terme de ce parcours difficile, il n’a pas pu retenir son émotion.

An emotional Al Horford after advancing to his first #NBAFinals presented by @YouTubeTV! pic.twitter.com/GFzAe5JC0I

— NBA (@NBA) May 30, 2022