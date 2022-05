Ce tir qui risque de hanter Jimmy Butler et les fans du Heat

Jimmy Butler n'est pas passé loin de devenir un héros à Miami. L'arrière du Heat est déjà révéré depuis l'épopée de la bulle en 2020, mais s'il était parvenu à inscrire le shoot de la gagne dans le game 7 de la Finale de Conférence contre Boston, peut-être aurait-il eu droit à une statue. Malheureusement pour lui et pour les Floridiens, Butler a été aussi court que son tir pris à 17 secondes de la fin. Après une bonne séquence défensive de Bam Adebayo, "Jimmy Buckets" a pris un rebond défensif alors qu'il restait plus de 20 secondes à jouer et que l'écart n'était que de deux points.

Plutôt que de laisser la défense se mettre en place, le All-Star s'est rué vers le camp adverse et a pris un tir à 3 points face au panier avec 17 secondes au chrono. Un poil gêné par la bonne avancée d'Al Horford, Jimmy Butler a vu son tir repoussé par le cercle. S'il avait rentré ce shoot, tout le monde aurait crié au génie et le Heat aurait été en position idéale pour retourner en Finales. Mais il y a forcément quelques regrets pour les fans de ne pas avoir vu leur franchise player aller chercher deux lancers ou un panier à deux points pour égaliser. C'est la dure loi des games 7 et des matches serrés.

"Mon approche a été de chercher la victoire. Mes coéquipiers m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec ce shoot que j'ai pris, donc je réussirai à vivre avec ça", a expliqué l'intéressé après la rencontre.

Good or bad shot by Jimmy Butler? pic.twitter.com/YM6bhfcDPK — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 30, 2022

Tout ça n'enlève rien au fait que Jimmy Butler a été fantastique sur cette série, malgré des pépins physiques qui l'auraient sans doute poussé à plusieurs semaines de repos s'ils étaient survenus en saison régulière. Cette nuit encore, l'ancien joueur des Bulls, des Wolves et des Sixers a claqué 35 points et contribué à ramener le Heat dans la partie alors que Boston menait largement. Lors du game 6, ses 47 points avaient donné le tournis à tout le monde et sauvé Miami de l'élimination. Après un été de repos, il faudra s'attendre à un Butler revanchard et prêt à tout casser, dans l'espoir que l'effectif soit moins handicapé par les blessures. Car au-delà de ce shoot, qu'on le considère bon ou mauvais, le fait que le Heat ait été aussi diminué est une autre donnée qui aurait pu changer le sort de cette série...

Les Celtics décrochent le game 7 et retrouvent les Finales 12 ans après !