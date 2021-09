Alex Caruso, les vérités des Lakers sur son départ

Lors de cette intersaison, les Los Angeles Lakers ont connu un coup dur avec le départ d'Alex Caruso. Membre important des Angelenos ces dernières années, le meneur a pris la direction des Chicago Bulls.

A cette occasion, le joueur de 27 ans a réussi à récupérer un joli chèque : 37 millions de dollars sur 4 ans. Au moment de revenir sur le départ du natif de Dallas, le boss californien Rob Pelinka a ainsi tenu à réaliser une mise au point : il a essayé de retenir Caruso.

"Nous avons réalisé une tentative agressive pour tenter de le re-signer, tout comme avec Talen Horton-Tucker (qui a prolongé, ndlr). Mais c'est comme ça avec les agents libres non-protégés, tu peux être dans la course mais le joueur a le contrôle final.

Alex a été incroyable ici, il a été un champion. Nous serons toujours reconnaissants de son apport et de ses progrès. Il a eu un choix à faire, et a ainsi choisi une autre équipe. Mais nous avons tenté le coup et nous voulions donc le garder", a insisté Rob Pelinka face à la presse.