Une triste et déprimante série va prendre fin la semaine prochaine en NBA, celle d'Alex Len, le pivot des Washington Wizards.

En montant sur la scène du Barclays Center en juin 2013, quelques minutes après Anthony Bennett, Victor Oladipo, Otto Porter et Cody Zeller, Len ne pensait sans doute pas que 8 ans plus tard, il n'aurait toujours pas joué le moindre match de playoffs. L'intérieur ukraino-américain, 28 ans, détenait jusqu'à la nuit dernière et le barrage contre les Pacers, la plus longue carrière sans goûter à la post-saison parmi les joueurs en activité.

Depuis ses premiers en NBA à sa sortie de Maryland, Alex Len a disputé 531 matches de saison régulière et... 0 en playoffs. Len n'est au final jamais tombé dans les bonnes équipes au bon moment. Atlanta, dont il a porté le maillot entre 2018 et 2020, restait sur 10 saisons consécutives en playoffs avant son arrivée. Phoenix, l'équipe qui l'a drafté en 5e position en 2013, devant des intérieurs qui ont eu plus de succès comme Rudy Gobert ou Steven Adams, n'a jamais connu le même succès que sous l'ère Steve Nash en sa présence.

Les Kings, qu'il a rejoint en février 2020 dans le cadre d'un trade, n'ont plus été en post-saison depuis... 15 ans. La malédiction s'est interrompue de justesse jeudi, avec le succès facile des Washington Wizards, sa nouvelle équipe, contre les Indiana Pacers.

Len peut souffler. Il ne grimpera pas au classement All-Time des joueurs qui ont empilé les saisons - et parfois les dollars - sans jamais connaître l'ivresse d'une série de playoffs. Il était 14e, assez loin de quelques "glorieux" anciens.

En tête, on retrouve l'intouchable Tom Van Arsdale, trois fois All-Star dans les années 70, mais incapable de qualifier l'une de ses équipes pour les playoffs en... 929 matches. Pour les plus récents, on notera la 4e place d'Omri Casspi. L'Israélien, longtemps membre des Sacramento Kings pendant la traversée du désert de la franchise et des Cleveland Cavaliers après le premier départ de LeBron James, a disputé 588 matches et 10 saisons sans avoir droit à ce plaisir.

Il aurait d'ailleurs dû y goûter après avoir rejoint les Golden State Warriors en 2017, mais les Californiens l'avaient coupé en cours de route...

