Alex Sarr fait-il déjà partie du Top 10 des pivots NBA ?

Alex Sarr est en train de grimper très vite dans la hiérarchie des pivots NBA. Sur ses cinq derniers matches, il tourne à 20 points, 13 rebonds, 2 contres de moyenne, avec quatre gros double-doubles, preuve d’une domination de plus en plus constante dans la raquette.

Ces derniers jours, Alex Sarr enchaîne les prestations consistantes. Sur ses cinq derniers matchs, il a délivré quatre gros double-doubles, confirmant l’évolution qu’on devinait, et surtout montrant qu’il commence à réellement assumer son rôle de pivot titulaire.

Dans la victoire 132-113 contre les Hawks, il a signé 27 points (11/15 FG, 1/2 3P, 4/8 FT), 11 rebonds, 2 contres, 2 interceptions, en 38 minutes. Avant cela, il avait envoyé 16 & 11 contre Chicago, 25 & 11 face à Houston et 15 & 15 contre Jalen Duren de Detroit. Autant de signes d’un joueur de plus en plus à l’aise dans la raquette.

Cette saison Sarr tourne autour de 19 points par match, plus de 8 rebonds et 3,4 passes en moyenne. Mais sur les derniers jours, il affiche plus de 22 points et 12 rebonds de moyenne.

Ces chiffres montrent qu’il ne se contente pas d’un rôle de complément, il prend des responsabilités offensives et en défense, tout en devenant de plus en plus fiable et régulier.

Alex Sarr : "Je garde la même agressivité."

« C’est tout l’objectif : faire des gros matches pour gagner. Celle-là fait vraiment du bien. On doit apprendre de ce qu’on a fait ce soir et continuer sur cette voie », expliquait-il hier soir après la victoire mettant fin à leur terrible série de défaites.

« Quand les victoires ne sont pas aussi nombreuses qu’on le voudrait, il faut trouver un équilibre. Tu dois être content d’un match comme ce soir, mais en même temps, on rejoue dans deux ou trois jours. Donc on prend le bon et le mauvais, on regarde ce qu’on peut mieux faire et on se reconcentre vite sur le prochain. »

Face à un intérieur comme Porzingis, Sarr assume : « Peut-être juste la façon de le défendre …, mais sinon je garde la même agressivité. En attaque, j’essaie juste de prendre ce que la défense me donne, d’être agressif quand je vois de l’espace ou une brèche vers le cercle et de faire le bon choix derrière. »

Et sur son rôle défensif : « En protection de cercle, j’essaie surtout d’être en avance, d’arriver tôt sur les spots. Parfois, rien que le fait d’être là, juste derrière ou sur le côté, ça suffit pour que le joueur en face renonce à monter. Quand tu sens que tu l’as dissuadé d’aller au cercle, oui, ça fait plaisir. »

Ce mélange d’humilité, de détermination et de sang-froid, même face à des adversaires plus lourds, donne un cadre prometteur pour la suite.

Où se situe-t-il parmi les pivots de la ligue aujourd’hui ?

Avec ses moyennes de 18.7 pts et 8.5 rebonds par match, en nette progression par rapport à sa saison rookie, Sarr commence à apparaître comme un très sérieux pivot et un titulaire durable.

Selon un récent classement des pivots NBA, il figure déjà parmi les trente premiers, ce qui, vu son âge (20 ans) et la jeunesse de sa carrière, en fait un espoir de long terme. Mais cette 21e place, c'était AVANT le début de la saison.

Aujourd'hui, s'il on prend simplement le classement au scoring, Alex Sarr se situe à la 6e place ! Alors, certes le scoring ne fait pas tout, mais ça permet de jauger le niveau du jeune homme.

Cela dit, pour se hisser durablement parmi les élites (protection de cercle fiable, régularité offensive, leadership de groupe), il lui faudra garder ce niveau sur la durée, stabiliser ses performances et, surtout, s’intégrer dans un collectif cohérent. Si tout s’aligne, la trajectoire s’annonce sans aucun doute ascendante.

