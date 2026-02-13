On ne va pas se mentir. Le All-Star Game est devenu chiant comme la pluie depuis pas mal d'années. Entre le manque de motivation des joueurs, le fait que l'événement est moins exceptionnel puisque les fans ont un accès infiniment plus facile qu'avant aux matches, le refus des stars de se mouiller sur des concours un peu exposants comme le Slam Dunk Contest, ou l'échec des différents formats, on opte généralement pour le sommeil.

On va quand même essayer de chercher des raisons de ne pas ronfler. Voici le programme.

La nuit de vendredi à samedi

Le Celebrity Game

A chaque fois, je me dis que le truc pourrait être cool en mode 3x3, avec des stars qui touchent un peu leur bille ou, mieux, uniquement des anciens joueurs pour voir lesquels en ont encore un peu dans le ventre. Bon, là, malheureusement, ça repart sur du 5x5 avec la moitié des participants qui n'ont ni le cardio, ni le talent pour rendre la chose intéressante.

Cela dit, ça fera plaisir de revoir la trogne de Jeremy Lin, qui fait partie de la Team Giannis (coachée par Giannis, ses frangins et Mookie Betts, la star du baseball), au même titre que Shams Charania. Le newsbreaker d'ESPN va être l'une des attractions, d'ailleurs. Est-ce qu'il joue bien ? Est-ce qu'il shoote vraiment aussi correctement qu'il le prétend ? A-t-il négocié des scoops avec Giannis contre une participation au sein de sa team ? Ressemble-t-il vraiment à Tan France, le spécialiste fashion de l'émission "Queer Eye" comme on me l'a suggéré ?

Je vois aussi que "Cafu" fait partie de la team. On parle bien du légendaire latéral droit du Brésil ? Impossible qu'il soit aussi doué avec ses mains qu'avec ses pieds, mais why not. En face, dans la team de l'acteur Anthony Anderson, on retrouve Jason Williams, aka White Chocolate, dont on sait déjà qu'il va essayer de faire un peu le show, mais aussi Mat Ishbia, qui est sans doute le proprio NBA qui joue le mieux au basket, en théorie, puisqu'il a joué à la fac de Michigan à l'époque.

Intérêt : 2/10

Le Rising Stars Challenge

Le format est différent de celui du All-Star Game puisqu'il n'y a que deux matches par équipe, une demi-finale et la finale. Cooper Flagg a déclaré forfait, Alex Sarr aussi, on va donc rabattre notre intérêt sur Zaccharie Risacher avec la team T-Mac. Ce serait beau qu'il aille chercher le titre et un trophée de MVP de l'événement alors qu'il n'était pas invité à la base. On a déjà un peu de mal à se hyper pour le All-Star Game avec les "grands", alors s'exciter sur ce tournoi à 4 équipes n'est pas évident. On aurait d'ailleurs presque envie de boycotter tant l'absence de Maxime Raynaud nous contrarie...

La Team Melo

Ace Bailey (UTA)

Reed Sheppard (HOU)

Stephon Castle (SAS)

Dylan Harper (SAS)

Jeremiah Fears (NOP)

Donovan Clingan (POR)

Collin Murray-Boyles (TOR)

La Team Carter

VJ Edgecombe (PHI)

Derik Queen (NOP)

Kyshawn George (WAS)

Matas Buzelis (CHI)

Egor Demin (BKN)

Cedric Coward (MEM)

Jaylen Wells (MEM)

La Team McGrady

Tre Johnson (WAS)

Kon Knueppel (CHA)

Zaccharie Risacher (ATL)

Cam Spencer (MEM)

Jaylon Tyson (CLE)

Kel’el Ware (MIA)

Bub Carrington (WAS)

La Team Austin Rivers (G-League)

Sean East II

David Jones Garcia

Yang Hansen

Ron Harper Jr.

Mac McClung

Alijah Martin

Tristen Newton

Yanic Konan Niederhäuser

Intérêt : 3/10

La nuit de samedi à dimanche

Le Slam Dunk Contest

Voilà bien longtemps que le concours de dunks ne fait plus décoller personne. Et ce n'est a priori pas cette année, vu le plateau, que les choses vont changer. Il faut vraiment l'annuler et le remplacer par un tournoi de 1 vs 1, même s'il y aura peut-être le même problème en termes de participation des stars à un moment... Le plateau de cette année ? Hum.

Carter Bryant, le rookie des Spurs

Jase Richardson, le fils de Jason Richardson, ex-vainqueur du concours (vous pouvez parier que J-Rich va débarquer pour un petit happening mignon)

Jaxson Hayes, qui après avoir agressé son ex s'en prend maintenant aux mascottes, ce qui ne me donne absolument pas envie de m'intéresser à sa performance, sauf s'il se bûche contre le panier

Keshad Johnson, qui est à peine un joueur NBA et dont j'aurais parfaitement inventer le nom pour voir combien ont regardé suffisamment de matches du Heat ces deux dernières saisons pour l'avoir vu apparaître quelques minutes ici et là.

Intérêt : -2/10

Le concours à 3 points

C'est généralement le seul moment où je n'ai pas trop envie de ronfler parce que l'exercice reste cool, pas trop long et met quand même souvent aux prises des joueurs d'élite en la matière. Tout ce que n'est plus le Dunk Contest en fait... Cette année, petite surprise, on retrouve Damian Lillard, qui n'a plus joué au basket depuis une éternité, mais qui va enfiler les sneakers pour tenter de décrocher une troisième couronne. Le reste du tableau n'est pas mal du tout, avec du Booker, le sensation Knueppel, les trois gros noms actuels que sont Murray, Mitchell et Maxey ou Norman Powell du Heat. Bobby Portis détonnera un peu en tant que seul intérieur, mais en écarquillant fort les yeux comme il sait le faire, il arrivera sans doute à régler la mire pour avoir son mot à dire.

Les participants :

Devin Booker (PHX)

Kon Knueppel (CHA)

Damian Lillard (POR)

Tyrese Maxey (PHI)

Donovan Mitchell (CLE)

Jamal Murray (DEN)

Bobby Portis Jr. (MIL)

Norman Powell (MIA)

Intérêt : 8/10

Nuit de dimanche à lundi

Le All-Star Game

Bon, on devrait maintenant appeler ça le All-Star Tournament puisqu'il y a trois équipes, mais mieux vaut attendre de voir si le format va durer un peu ou si la NBA va encore essayer de sauver ce qui ne peut pratiquement plus l'être. Malgré tout, on a bien envie de voir si Victor Wembanyama va tenir parole et tenter de faire jouer tout le monde, à commencer par Jokic et Doncic, qui sont tout à fait capables de se pointer avec des lunettes de soleil et une gueule de bois grande comme la Croatie. Le côté USA vs World pimentera peut-être un peu les choses si toutefois une partie des joueurs arrivent à se sortir les mains du short.

Même sans "SGA", la Team World a de la gueule surtout avec Rajakovic en coach :

Team World

Luka Doncic (LAL)

Nikola Jokic (DEN)

Victor Wembanyama (SAS)

Deni Avdija (POR)

Jamal Murray (DEN)

Alperen Sengün (HOU)

Pascal Siakam (IND)

Karl-Anthony Towns (NYK)

Norman Powell (MIA)

La Team Stripes

Jalen Brunson (NYK)

Jaylen Brown (BOS)

Kevin Durant (HOU)

LeBron James (LAL)

Kawhi Leonard (LAC)

Donovan Mitchell (CLE)

De'Aaron Fox (SAS)

La Team Stars

Cade Cunningham (DET)

Devin Booker (PHO)

Tyrese Maxey (PHI)

Anthony Edwards (MIN)

Scottie Barnes (TOR)

Jalen Johnson (ATL)

Chet Holmgren (OKC)

Jalen Duren (DET)

Intérêt : 6/10