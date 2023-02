Nos 24 joueurs All-Stars en… 2028

C’est une idée inspirée d’une autre idée, elle-même la reprise d’une idée. Le journaliste Zach Kram de The Ringer a imité son collègue Danny Chau en mettant au point une liste des 24 joueurs sélectionnés pour le All-Star Game… dans cinq ans. En 2028 donc. Sauf que le rendu ne nous convient pas tout à fait, alors nous avons voulu nous essayer à l’exercice nous aussi.

La liste de Zach Kram pour le All-Star Game 2028

Cameron Boozer, Scoot Henderson, Bronny James, Dyson Daniels, Shaedon Sharpe, Victor Wembanyama, Paolo Banchero, Josh Giddey, LaMelo Ball, Anthony Edwards, Evan Mobley, Franz Wagner, Tyrese Haliburton, Luka Doncic, Darius Garland, Ja Morant, Desmond Bane, Jayson Tatum, Bam Adebayo, Devin Booker, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Stephen Curry.

Sa sélection nous paraît un peu jeune dans l’ensemble, notamment raison des règles qu’il s’est fixé. Nous aimerions essayer de mettre sur pied une liste que nous estimons plus « réaliste » avec une majorité de joueurs finalement déjà draftés. En se concentrant déjà sur les All-Stars de 2023, le premier constat est le suivant : cinq d’entre eux ont été piochés en 2017. Trois en 2026 et trois autres en 2018. La plupart des All-Stars ont donc entre cinq et sept années d’expérience en NBA.

Neuf des vingt-quatre joueurs choisis par les fans, les joueurs, les médias et les coaches (pour les remplaçants) ont disputé au moins six saisons dans la ligue. Autrement dit, il faut se concentrer sur les draft 2021, 2022 et 2023 sans oublier les meilleurs basketteurs des cuvées 2017, 2018 ou 2019… voire même 2016, 2015 et 2014. Nous avons aussi essayé de respecter les postes.

Bien évidemment, une telle liste relève quasiment de l’impossible puisque énormément de facteurs sont inconnus comme la situation des joueurs et la franchise pour lesquelles ils évolueront, etc. Ainsi que les éventuels absents de dernière minute. Nous avons donc mis au point une session rattrapage avec les futurs snobés/remplaçants en cas de forfait/mentions honorables.

Nos 24 All-Stars en 2028

Luka Doncic

Âge en 2028 : 28 ans

Il est fort possible que Luka Doncic soit le meilleur joueur de la planète dans cinq ans. Très probablement déjà un MVP. Peut-être même un champion NBA.

Ja Morant

Âge en 2028 : 28 ans

Ja Morant sera dans la force de l'âge dans cinq ans. Pile dans son prime.

Shai Gilgeous-Alexander

Âge en 2028 : 29 ans

Devenu un All-Star et même peut-être une superstar cette saison, Shai Gilgeous-Alexander figurera encore parmi les meilleurs joueurs de la ligue à son poste en 2028.

Tyrese Haliburton

Âge en 2028 : 27 ans

La nouvelle référence à la mène, du moins sur le côté gestionnaire. Si vous pensez que Tyrese Haliburton est déjà fort, vous n'êtes pas prêt pour ce qu'il va faire dans cinq ans.

Darius Garland

Âge en 2028 : 28 ans

Pas ultra convaincu mais la présence d'Evan Mobley devrait aider les Cleveland Cavaliers à gagner des matches dont Darius Garland pourrait suivre.

Cade Cunningham

Âge en 2028 : 26 ans

Attention, gros potentiel. Il lui reste encore à trouver ses spots sur le terrain. Mais d'ici cinq ans, Cade Cunningham aura sans doute bien largement franchi ce cap.

Devin Vassell

Âge en 2028 : 27 ans

Un futur Khris Middleton. Devin Vassell va s'affirmer comme un arrière/ailier complet autour des 22-5-5 de moyenne pour une équipe qui gagne.

Devin Booker

Âge en 2028 : 31 ans

Devin Booker sera peut-être seul aux commandes des Phoenix Suns. Après avoir décroché une bague ?

Michael Porter Jr

Âge en 2028 : 29 ans

Si tout va bien pour les Denver Nuggets, il sera devenu le meilleur marqueur de l'équipe, à défaut d'en être le vrai leader. Mais miser sur Michael Porter Jr reste très risqué.

Scoot Henderson

Âge en 2028 : 24 ans

Et ce sera sans doute sa première ou deuxième sélection ! Scoot Henderson va décoller au bout de trois années en NBA, avec des statistiques bien au-dessus des 20 points de moyenne et une place parmi le gratin.

Cody Williams

Âge en 2028 : 23 ans

Le petit frère de Jalen Williams, qui évolue au Oklahoma City Thunder. Cody Williams sera l'un des tops picks de la draft 2024 et peut-être même un ailier All-Star quatre ans après.

Paolo Banchero

Âge en 2028 : 25 ans

Le Orlando Magic tient son nouveau franchise player. Paolo Banchero sera l'un des dix meilleurs joueurs de la ligue en 2028. Ce n'est que le début de l'ascension pour lui.

Jayson Tatum

Âge en 2028 : 29 ans

Jayson Tatum est déjà tellement expérimenté pour son âge. Mais en 2028, il aura atteint un niveau de maîtrise technique absolument édifiant. L'un des quatre ou cinq joueurs qui seront à même de mener une équipe au titre en tant que première option à cette (future) époque.

Giannis Antetokounmpo

Âge en 2028 : 33 ans

Il y aura forcément une évolution dans son jeu, avec un potentiel physique peut-être moins fort qu'aujourd'hui. Mais il part de tellement haut. Giannis Antetokounmpo sera encore là. C'est un All-Time Great, comme disent les Américains.

Anthony Edwards

Âge en 2028 : 26 ans

All-Star pour la première en 2023, Anthony Edwards devrait être encore de la partie en 2028... même s'il ne sera peut-être pas appelé chaque année.

Jonathan Kuminga

Âge en 2028 : 25 ans

C'est une façon pour nous de témoigner notre respect au staff des Golden State Warriors. Jonathan Kuminga va forcément progresser et, une fois un peu plus libéré, il devrait s'envoler. Peut-être pile au moment où les Stephen Curry et compagnie auront passé le relais.

Shaedon Sharpe

Âge en 2028 : 24 ans

Zach Kram l'a aussi dans sa liste. C'est un pari. Shaedon Sharpe pourrait être la superstar des Portland Trail Blazers (ou d'une autre franchise...) en 2028. Les statistiques seront au rendez-vous. Tout dépendra du bilan de son équipe et donc de sa capacité à la faire gagner des matches.

Evan Mobley

Âge en 2028 : 26 ans

Le tout premier nom coché sur cette liste. Evan Mobley est l'intérieur du futur.

Zion Williamson

Âge en 2028 : 27 ans

Il est facile à oublier. Pourtant, Zion Williamson, quand il est en bonne santé, rase tout sur son passage. Si son corps tient, il sera plus fort que jamais dans cinq ans.

Victor Wembanyama

Âge en 2028 : 24 ans

Franchement, nous y croyons. Victor Wembanyama va répondre aux attentes. Il a le potentiel, le profil et les qualités pour devenir une vraie superstar NBA.

Joel Embiid

Âge en 2028 : 33 ans

Bon, ça sera peut-être sa dernière sélection avant que son corps le pousse à devenir une seconde option de luxe ou un numéro un bis. Mais Joel Embiid devrait encore claquer du 22-25 points avec 10-12 rebonds et tenir son rang dans cinq ans, avant de décliner.

Nikola Jokic

Âge en 2028 : 33 ans

Il n'en aura sans doute toujours rien à faire mais difficile d'écarter Nikola Jokic de la discussion des meilleurs joueurs du monde en 2028.

Bam Adebayo

Âge en 2028 : 30 ans

Pas le choix le plus évident parce que sa sélection dépendrait vraiment de beaucoup d'éléments, notamment collectifs. Mais Bam Adebayo devrait encore être une référence sur son poste. Peut-être pas un All-Star, mais un winner.

Alperen Sengun

Âge en 2028 : 25 ans

Le nouveau Nikola Jokic, toutes proportions gardées. Les Houston Rockets sont de toute façon déjà en train de comprendre que le jeu doit passer par Alperen Sengun.

Mentions/potentiels remplaçants/snobés

Trae Young, Desmond Bane, Nic Claxton, Jeremy Sochan, Franz Wagner, Jalen Green, Anfernee Simons, etc.