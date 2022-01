La NBA a dévoilé le deuxième checkpoint des votes pour le All-Star Game 2022 à Cleveland. Andrew Wiggins est en train de comprendre la puissance de la fan base des Golden State Warriors, puisque l'ailier canadien est à cette heure le troisième forward choisi par les fans pour les titulaires issus de l'Ouest.

Sa présence n'est évidemment pas garantie, puisque les médias et les joueurs eux-mêmes vont venir pondérer le vote des fans, mais il est intéressant de voir que Wiggins est populaire dans la Bay Area grâce à sa bonne saison.

A l'heure actuelle, si la tendance des votes ne change pas et que les médias et les joueurs (dont les votes cumulés représentent 50%) la confirment, on aurait donc comme titulaires issus de l'Ouest Stephen Curry, Ja Morant, Andrew Wiggins, LeBron James et Nikolas Jokic. Comme starters issus de l'Est, on retrouverait Trae Young, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid.

Pour rappel, ces joueurs-là n'évolueront de toute façon pas ensemble, puisque les deux capitaines (pour le moment Stephen Curry et LeBron James) composeront leur cinq indifféremment des Conférences une fois les votes clos.

Les coaches choisiront eux les remplaçants, que les deux capitaines se disputeront également lors d'une Draft entre eux, sans tenir compte des conférences.