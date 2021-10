« Sixers one-two punch each other. » Le titre frappant, c’est le cas de le dire, du Daily News un jour de mars 1997. Une référence à la bagarre entre Jerry Stackhouse et Allen Iverson, alors tous les deux aux Philadelphie Sixers. Le sophomore et le rookie étaient les deux jeunes stars de l’équipe à l’époque. Un duo performant sur le terrain, malgré les résultats décevants de la franchise. Sauf que les deux partenaires du backcourt convoitaient le même poste : celui d’arrière. A.I. jouait alors meneur. De quoi créer quelques tensions… et une situation qui a fini par dégénérer.

Comment Michael Jordan a dégoûté Jerry Stackhouse de jouer avec lui

Selon les sources présentes à la séance de shootaround ce jour-là, Stackhouse a commencé par frapper Iverson au visage. Très étonnant de la part de quelqu’un qui assure aujourd’hui n’avoir « jamais été à l’origine d’une bagarre. » Les deux hommes se sont alors envoyés quelques coups de poing.

Un observateur a décrit la scène comme « deux grands-mères qui essayaient de se taper ». Le ‘Stack’ avait une punchline un peu plus percutante pour résumer l’histoire :

« C’était une bagarre entre un type qui ne savait pas se battre et un autre qui ne voulait pas se battre. »

Heureusement, les deux jeunes hommes ont rapidement laissé cet accrochage derrière eux.

« Jerry et moi on va probablement sortir ensemble ce soir », notait Allen Iverson pour bien insister sur le fait qu’il n’y avait pas de malentendu entre eux.

Jerry Stackhouse a tout de même été transféré à Detroit dès la saison suivante…