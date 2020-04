Il paraît qu'il vaut mieux ne jamais rencontrer ses idoles... Jerry Stackhouse a un temps été considéré comme un possible héritier de Michael Jordan. Au-delà d'un talent certain, "Stack" avait suivi les pas de "MJ" en faisant son cursus universitaire à North Carolina avec le maillot des Tar Heels sur les épaules. En 2002, l'opportunité s'est présentée de jouer avec celui qu'il idolâtrait, comme beaucoup de ses contemporains en NBA. Tradé aux Washington Wizards, Jerry Stackhouse s'est retrouvé dans la même équipe que Jordan, revenu à la compétition dans la capitale fédérale.

Tout aurait pu se passer à merveille. Malheureusement, l'expérience a été globalement négative pour l'arrière deux fois All-Star à la carrière plutôt décevante au regard de son potentiel. C'est ce qu'il a raconté dans le podcast d'Adrian Wojnarowski cette semaine.

"Honnêtement, j'aimerais ne jamais avoir joué à Washington. [...] Ça a vraiment été difficile pour moi de me retrouver à jouer avec une idole qui, à cet instant, était moins forte que moi de mon point de vue. Tout passait toujours par Michael Jordan. J'adore Doug Collins, mais je pense qu'il a vu là l'opportunité de se rattraper par rapport à ce qu'il y a eu entre eux à l'époque à Chicago. Tout ce que Michael voulait, on le faisait. On avait bien démarré la saison, mais il n'aimait pas la manière dont on jouait en attaque parce que le jeu passait un peu plus par moi. Il voulait avoir un peu plus de jeu en isolation au poste, donc on l'a fait. Ça a évolué vers une situation où je n'ai pas pris le moindre plaisir du tout cette saison-là. J'avais une certaine image de Michael Jordan et un immense respect pour Michael Jordan Je l'ai un peu perdu à cause de ça".

La saison suivante, Jerry Stackhouse n'aura joué que quelques matches avec Michael Jordan et les Wizards, avant de passer sur le billard pour subir une opération du genou. L'intersaison suivante, il était tradé aux Dallas Mavericks. Jordan, lui, avait pris sa troisième et dernière retraite à l'été 2003.