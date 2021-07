Andre Drummond, une pique et un avenir compromis aux Lakers ?

Entre Andre Drummond et les Los Angeles Lakers, la collaboration n'a pas été une grande réussite. Arrivé en cours de saison pour le minimum, l'intérieur a finalement peu joué en Playoffs. Et pourtant, les Angelenos, avec les problèmes physiques de LeBron James et d'Anthony Davis, avaient besoin d'un apport supplémentaire.

Mais l'entraîneur Frank Vogel n'a jamais utilisé le pivot plus de 25 minutes lors de la série contre les Phoenix Suns (2-4). Et très franchement, avec l'apport plus que réduit du joueur de 27 ans, cette décision semble parfaitement logique.

Sauf que de son côté, Drummond n'a bien évidemment pas le même avis... Et sur le réseau social Instagram, l'ancien des Detroit Pistons a lâché une petite pique à son coach.

"Dis au coach de me faire jouer plus et je peux le faire (dominer comme Lopez et Ayton dans la raquette, ndlr)", a répondu Andre Drummond.

Rien de très méchant. Mais cette réponse témoigne tout de même de la frustration du natif de Mount Vernon. Et ce commentaire ne devrait également pas faire plaisir aux Lakers. Car malgré son passage mitigé, Andre Drummond a toujours été soutenu, au moins publiquement, par Vogel.

L'entraîneur des Angelenos a toujours insisté sur sa volonté de le conserver sur le long terme. Il va peut-être revoir sa position après cette sortie du pivot... En tout cas, Los Angeles risque de ne pas apprécier un tel état d'esprit.

