Pour Andre Iguodala, le potentiel de James Wiseman est immense et il entend bien jouer un rôle de mentor dans son éclosion en 2022.

Andre Iguodala est de retour à Golden State, deux ans après son départ. A 37 ans, le MVP des Finales 2015 est évidemment ravi de retrouver certains de ses anciens coéquipiers comme Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. C'est pourtant un petit nouveau - pour lui en tout cas - qu'il a le plus hâte de mieux connaître et d'aider à grandir. Dans un entretien avec NBC Sports Bay Area, Andre Iguodala a évoqué James Wiseman, qui va débuter sa deuxième saison en NBA.

"Le gars avec lequel je suis le plus impatience de jouer, c'est James Wiseman. James et mon fils de 14 ans, Andre II, sont exactement les mêmes. James parle mandarin, mon fils parle français et un peu espagnol. Leur confiance varie de la même manière. Ils réagissent aux choses qui ne vont pas dans leur sens de la même manière. Du coup, je vais être un père 24 heures sur 24 maintenant. James Wiseman ne comprend pas encore à quel point il sera fort, mais il sait qu'il veut être grand et il pose les bonnes questions".

La première saison en NBA du n°2 de la Draft 2020 a été mi-figue, mi-raisin. Wiseman tournait à 11.5 points et 5.8 rebonds en 39 matches avant de se blesser. Malgré les rumeurs autour d'un trade au début de l'intersaison, celui qui n'avait pu disputer que quelques matches en NCAA avant d'être suspendu devrait à nouveau faire partie du noyau dur de Steve Kerr.

