Opéré, Andre Iguodala manquera la fin de saison des Warriors

Les Warriors devront attendre les playoffs, s’ils assurent leur qualification, pour retrouver Andre Iguodala. Golden State a annoncé que le vétéran de 39 ans, opéré au poignet, sera indisponible pendant au moins quatre semaines. Il manquera donc la fin de saison régulière de Golden State.

« Iggy » s’est fracturé le poignet le 13 mars, dans une victoire face aux Suns. Il s’agissait seulement de son huitième match de l’exercice 2022-2023, pendant lequel il a été gêné par plusieurs blessures. Le MVP des Finales 2015 a d’ores et déjà annoncé sa retraite à la fin de la saison, après 18 ans de carrière en NBA.

Cette année, il affiche des moyennes anecdotiques de 2,1 points, 2,1 rebonds et 2,4 passes décisives en 14,1 minutes par rencontre. Andre Iguodala apparaît toutefois comme un leader vocal et un mentor pour plusieurs joueurs dans l’équipe. Il devrait être en mesure de continuer à jouer ce rôle sur les matches restants, puis en playoffs si Golden State y participe bel et bien.

Les Warriors occupent actuellement la sixième place de l’Ouest avec un bilan de 37-36. Ils bataillent ainsi pour l’un des deux derniers tickets pour une qualification directe, alors que le top 4 semble bien installé.

